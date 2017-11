Den nemme genvej til at få det hjem, du drømmer om

PUREi9 fra Electrolux er en effektiv robotstøvsuger i et super flot design. Dens innovative 3D Vision System™ scanner rummet nøjagtigt for at styre uden om forhindringer i hjemmet - det vil sige, at den altså heller ikke kører ind i dine møbler. Du slipper også for problemet med, at robotstøvsugeren sætter sig fast.



Også den gamle fordom om, at robotstøvsugere ikke gør ordentlig rent er nu fortid. Hjørner og svært tilgængelige steder bliver rengjort på grund af støvsugerens trekantede form og PowerBrush™, der når hvert et hjørne og rengør grundigt langs vægge og kanter.