3 genveje til et smukt og rent hjem

2. Hold orden

Dit hjem kan faktisk virke mere beskidt, hvis det er rodet. Så indret med gode opbevaringsløsninger – og sørg for at bruge dem! Så giver din bolig automatisk et godt og rent førstehåndsindtryk.

Når dine overflader på gulve og borde er ryddede, bliver det også lettere at gøre rent, fordi du slipper for først at bruge tid på at fjerne ting, så du let kan komme til med støvsugeren eller en klud.

Har du mange ting? Overvej, om du virkelig har brug for alt. Grib chancen for at få ryddet ud i de ting, der bare fylder og skaber kaos. Giv væk til genbrug. Så får du både et smukkere hjem og gør noget godt.