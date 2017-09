Nøje forskning i et laboratorium har genskabt seks farver, som Hans J. Wegner i sin tid brugte. Her smykker nogle af dem hans stole Nøglehullet og U-stolen.

En søgen på de originale farver

Det er nu et år siden, at Getama og Flügger mødtes første gang for at

undersøge farvepaletten efter den kendte møbelformgiver. Farveprøverne på træskiverne var udgangspunktet. I samarbejde med arvingerne efter Wegner er farverne genskabt så tæt på de originale som muligt. I stedet for de oprindelige syv nuancer, som Nøglehullet tidligere blev produceret i, valgte man at fokusere på fem af dem.

– Vi er gået videnskabeligt og en smule nørdet til værks. Vores farvelaboratorium har lag for lag skraldet de gamle farveprøver fra hinanden, og så har vi ellers forsøgt os frem. Wegners tegnestue ville desuden gerne have en sort farve, som ikke var på prøverne. Vi har forsket i den sorte farve, for netop at finde frem til en version, der er kølig, og dermed går i spænd med den øvrige palet af Wegnerfarver. Processen har taget os fire måneder, og nu er alle seks farver godkendt af arvingerne som de originale, siger Lone Kisbye fra Flügger Farver.