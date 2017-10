Walk-in closet | 7 inspirerende idéer til din garderobe

Modsat forrige idé kan der også skabes et walk-in closet i små boliger. Her har man etableret et lille walk-in closet i et soveværelse ved at sætte en skillevæg op. En rumdeler i glas sørger også for, at sollyset kan komme igennem, da man med en skillevæg kan risikere at holde lyset ude. Brug halv væg og halv glas for også at kunne bruge skillevæggen til opbevaring, så denne vigtige plads ikke går til spilde. Her har man brugt en lav kommode.

