Uffe Buchard springer ud som blomstermand

– Når jeg binder blomster, så er jeg fuldstændig i zen. Så kan jeg ikke tænke på andet, og det, tror jeg, er meget sundt, siger Uffe Buchard, der håber, at blomsterbogen vil puste til folks holdning til deres egen kreativitet. Som et slags watch and learn. For han mener, at alle mennesker har en kreativitet, som de kan få meget ud af at dyrke. Og et nemt sted at begynde er med blomsterne.

– For blomster er som udgangspunkt allerede smukke, siger han. Et råd er dog, at man aldrig kun skal lave buketter af blomster købt hos blomsterhandleren. Bland dem med en gren fra haven eller en ærteblomst fra grøften, og vælg så både blomsterne og vasen med omhu. For det dur ikke bare at have "vasen". Ikke to vaser kan det samme, og Uffe Buchard har kassevis derhjemme.

– Det er blomsterbukettens scene, og når vaser og blomster går i symbiose, så kan der nogle gange opstå en endnu skønnere magi end bare en flot buket, siger Uffe Buchard.