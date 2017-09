TIP: 5 planter til badeværelset – Perfekte til fugt og mørke

Det kan synes svært at finde planter til badeværelset, da det ofte er et mørkt rum med høj luftfugtighed. Dog er der flere planter, som trives i skyggen, og for andre er den høje luftfugtighed ren guf.

Væddeløber

Har du er badeværelse uden vindue? Så er væddeløberen et rigtig godt bud på en plante for dig. Væddeløberen trives godt i megen skygge, og tåler faktisk ikke direkte sollys. Videre skal den gerne holdes fugtig, men ikke overvandes - dermed er badeværelset et perfekt klima for denne grønne plante.