Stort galleri: BO BEDREs guide til 30 nye tæpper

Den anerkendte tekstildesigner Lisbet Friis har arbejdet tæt sammen med Fabula Living siden 2013. I 2017-kollektionen har hun taget afsæt i sit tætte forhold til naturen og skabt en afbalanceret palet fra beige og blå over sand til brun. Tæpperne kan mikses og matches. Mange størrelser til priser fra 3099 kr., fabulaliving.dk.





Tekstiler i skikkelse af dekorative puder og vamsede plaider til sofaen og den gode lænestol, opulente gardiner, lækre lammeskind og afpassede, løse tæpper på gulvet hører naturligt til den hjemlige hule. Efter en årrække med bare trægulve er netop de løse tæpper for alvor tilbage i indretningen – både som hyggespredere og som markører for stilen.

I takt med at tæpperne har fået høj status i indretning, er flere designere og kunstnere trådt ind i den kreative arena for at bidrage med nye markante udtryk og materialer. Mange af dem leger ikke kun med farver og garner, de eksperimenterer også med former og formater, blandt andet er der i de seneste kollektioner flere “lappeløsninger”, hvor tæpperne bliver stykket sammen af flere enkeltdele. Der er tale om nyfortolkninger af gamle traditioner, hvor man typisk blandede flere forskellige tæpper i ét rum – gerne med overlap. På den måde har kvadratet og cirklen fået konkurrence fra amorfe former.