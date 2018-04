Vi ønsker en lysere spiseplads – hvad gør vi?

Kære Lone og Thomas.



Jeg er helt enig med jer i, at jeres hjørneindretning med sofaer og lave reoler bagved fungerer rigtig fint. Der vil til gengæld ikke kunne være plads til jeres spisebord for enden af stuen mod haven, hvor jeres skrivebord står, da bordet både vil tilte ind over arealet foran havedør og dør til gangen.



Men ændrer I køkkenet som foreslået, får I plads til at vende spisebordet om, og fornemmelsen af det mørke hjørne forsvinder. Både fordi der nu bliver åbnet til køkkenet, men især fordi den brede åbning i den bærende midtermur tillader en masse dagslys at komme ind på tværs af huset, så I får glæde af det ved spisebordet også.



Jeg har ladet to murstykker stå, så der er væg at stille køkkenets højskabsside op ad, en væg til fjernsynet inde på stuesiden og et højt vitrineskab på køkkensiden. Samt vægstykket på den anden led, så I kan få placeret jeres elskede brændeovn lige midt imellem sofaer og spiseplads. Så bliver det ikke bedre. Det skulle da lige være fordi, I sætter et vindue i i gavlen ved spiseafdelingen…



Mange hilsener Lone