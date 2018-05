TV'et du kan stille midt i stuen

TV’et er et uundværligt møbel i stuen, men normalt er det kun den tændte skærm, der er interessant, og derfor bliver TV’et ofte placeret i et hjørne, så det er gemt af vejen, når det er slukket. Nu har Samsung dog skabt et designer-TV, som du kan integrere på en mere naturlig måde i din indretning: QLED TV. Med sit slanke og elegante formsprog, passer TV’et perfekt ind i enhver moderne bolig, og der er kræset for detaljerne overalt – selv bagpå. Dermed kan du placere TV’et lige præcis dér, hvor det passer dig bedst i forhold til dine TV-vaner, men selvfølgelig også din personlige stil.

Cool tilbehør

De fleksible valgmuligheder understøttes af et særligt fint og gennemtænkt touch; et minimalistisk og transparent kabel. Placerer du QLED TV’et på gulvstativet Studio Stand, kan du desuden gemme kablet inde i det. Studio Stand består af mørkebrunt metal og minder om en cool version af en billedkunstners staffeli, hvilket desuden giver et mere spændende udtryk, når du stiller TV’et midt i stuen. Endelig er der den fordel, at TV’et også kan vise smukke billeder, når det er slukket, så du for altid kan vinkel farvel til en intetsigende sort TV-skærm.

Hvad er QLED?

Samsung QLED TV er et Quantum Dot baseret LED TV, som anvender et lag af nanokrystaller, der sikrer en meget rig farveskala og en utrolig lysstyrke. Det betyder, at du kan få en fremragende billedkvalitet, både i mørke og i lyse, soloplyste rum.

Tip! Se mere om de smarte indretningsfordele på samsung.com/tv