Pejsen er i vejen – hvor skal reolen være?

Kære Lone.

Du kommer med så mange gode forslag på bloggen, så nu prøver vi om du kan hjælpe os videre med vores projekt. Vi bor i villalejlighed på første salen i en 50´er villa. Vi har en lys stue hvor loftet går til kip i den ene side, men den er svær for os at indrette på grund af en pejs i det ene ( høje) hjørne og en ganglinje fra køkken og gang til altan, som vi prøver ikke at møblere hen over.

Vi mangler reolplads og opbevaring i det hele taget og en større spiseplads, da vi tit har gæster. Har du en god løsning, for vi har selv opgivet at få det til at fungere?

Lotte og Kim.