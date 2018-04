Forny din sofa med 9 lækre tekstiler

Et frisk pust

Puder og plaider skaber hygge i hjemmet, og så giver de en mulighed for at kombinere forskellige mønstre og farver i stuen, og dermed give hjemmet et nyt frisk pust.

Rolige farver

Disse puder fra Himla i let krøllet stof findes i 10 forskellige farver. Find dem i friske pang farver, eller vælg dem i de rolige farver som på billedet. Hver kombination tilfører en helt særlig forårsstemning til din stue.

50x50 cm., 372,00 kr., Himla.