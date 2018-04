Hjælp – hvordan indretter vi vores stue?

Kære Stephanie,



Meget ofte anbefaler jeg, at man ikke lader sig bremse af store glasflader og altså også karnapper i et rum, men at man simpelthen bruger dem som vægge, hvis det ikke er muligt på anden vis at få en ordentlig møblering op at stå. Det kunne jo lige være, at der var en udsigt så vidunderlig at det er helt forbudt at vende ryggen til den. Men ellers...



I jeres stue ville jeg prioritere at få placeret fjernsynet og den nye brændeovn indenfor samme kiggevinkel, så her er det ret oplagt at placere hjørnesofaen med vindue og karnap i ryggen, så alle mand sidder og kigger netop ind mod ovn og fjernsyn. Der er stadig plads bag sofaen til at komme omkring med en støvsuger og stille et konsolbord og en god læselampe bagved.



Placerer I en reol opad væggen og en lænestol som vist i overgangen mellem stue og gennemgangsrum, inddrager I derved noget af arealet her til stuen, så der kommer en fin udnyttelse og sammenhæng i indretningen. Vælt kun væggen fra døråbningen og ud, som vist på tegningen.



Resten af møbleringen i gennemgangsrummet kunne være et rundt, retningsløst tæppe, en stor gulvlampe, en konsol og et stort billede.



Bedste hilsener Lone