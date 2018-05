Boligtip: Opdater stuen med geometriske former

En supertrend lige nu er geometriske former, som du kan spille på i form af grafisk kunst eller tilbehør som tæpper og spejle. En oplagt møbelserie, der matcher stilen, er Orbit fra Naver Collection, der samtidig emmer af sjæl.

Orbit er designet af Ebbe Gehl fra arkitektduoen Nissen & Gehl mdd. Navnet er selvfølgelig inspireret af bordenes fine runde former, og de tre halvcirkler i periferien.

De mange kombinationsmuligheder gør det let at bruge bordene i ethvert moderne hjem. De kan fx stilles for sig selv, sammen i sæt eller skubbes ind under hinanden alt efter behov.

Bordpladerne fås i forskellige modeller, højder og med massivt træ eller med nano-laminat.

Se mere på navercollection.dk.

OM DESIGNEREN

Ebbe Gehl (f. 1942) er en dansk møbelsnedker og designer, der har tegnet og formgivet det meste af Naver Collections møbellinje. Ebbe Gehl udgør den ene halvdel af designduoen Nissen & Gehl mdd. Han mødte kompagnionen Søren Nissen under lærlingetiden hos Rud. Rasmussens Snedkerier i København. Sammen gjorde de i 1970 alvor af drømmen om at starte en tegnestue, og makkerparret har gennem tiden udviklet produkter for både danske og internationale møbelproducenter. Nissen & Gehl mdd. har modtaget en række priser og international anerkendelse for deres design og er de seneste år blevet særlig kendt for samarbejdet med Naver Collection.