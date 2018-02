Ikonisk stol fylder 25 – kan du se hvilken?

I anledning af, at det i år er 25 år siden at Nanna Ditzel designede Trinidad-stolen har Fredericia besluttet at lancere klassikeren i to nye farver. De nye udgaver fås i røget eg samt grå og lysegrå eg, som fremhæver træstrukturen i fineren.

Nanna Ditzel (1923-2005) er en af de mest betydningsfulde profiler, når det gælder de danske designtraditioner. Hun er bedst kendt for sin kompromisløse tilgang til kvalitet, legesyge former samt en unik evne til at forvandle sine kunstneriske drømme til funktionelle, raffinerede design.

De nye udgaver af Trinidadstolen koster fra 4598 kr. Se mere på Fredericias hjemmeside.