Hjemmets vigtigste møbel

At tænke holistisk. Det er et af mantraerne for 2018. For det handler om at finde balancen, når hverdagen for mange af os er stresset og fragmentarisk. Søvnen – den gode, sunde søvn vel at mærke – er derfor helt central, og hos svenske Dux er der i den grad fokus på det moderne liv og behovet for at hente energi til dagen ... om natten.

– Vi oplever, at folk er gået fra at investere i dyre samtalekøkkener til at bruge pengene på soveværelset, for de fleste af os er ved at få øjnene op for, at sengen er hjemmets vigtigste møbel. Og i øvrigt kan man jo også samles som familie i sengen, ligesom i køkkenet, jeg starter selv hver morgen med mine to børn i min seng, hvor vi hygger os og lægger brikkerne til en ny dag, fortæller Charlotte Ljung, som er 4. generation i Dux-imperiet. Sammen med sine tre brødre, Henrik, Anders og Oscar, står hun i spidsen for det 100% familieejede skandinaviske sengebrand. Charlotte har boet mange år i USA, men er kommet hjem til Sverige for at bringe virksomheden ind i fremtiden.