7 nye senge til en god nattesøvn

Aupings Auronde-seng er kommet i farverne Clay og Cool Grey. Pris med madras, 34.490 kr., Auping.

Rammen omkring søvnen

De fleste mennesker vil, på et eller andet tidspunkt i deres liv, opleve kortere eller længere perioder med søvnforstyrrelser. Men, uanset om man får sine obligatoriske otte timers skønhedssøvn, eller man ligger vågen og tæller får, så er det en større fornøjelse at gøre det i smukke omgivelser. Rammen om søvnen sætter vi nemlig selv – og her er der heldigvis masser af muligheder for at skabe en både inspirerende og søvndyssende transit til drømmeland. Et par af kodeordene er farver og lys. To værktøjer, som i høj grad er stemningsskabende, og som kan have en befordrende effekt på vores velbefindende.