Hvordan får vi plads til et skrivebord i soveværelset?

Hej BO BEDRE,



Vi har brug for inspiration til indretning af vores soveværelse. Det er et stort soveværelse, synes vi, men da vi bor i en to-værelses lejlighed, skal rummet udfylde flere formål.



Vi ønsker os i højere grad et værelse, som fungerer som soveværelse, og har især et stort ønske om, at sengen bliver placeret således, at vi begge kan stå op på hver vores side i stedet for, at den er placeret op ad væggen som i dag.



Vi forestiller os også, at værelset skal males i en mørkere farve, og at vi får hver vores natbord.



Det er dog stadig vigtigt, at vi har adgang til et skrivebord, selv om det ikke er et, vi vil benytte hver dag. Det store skrivebord vi har i dag, kan ikke være der, hvis sengen skal placeres, som vi ønsker. Kan I hjælpe os med at få et lækkert soveværelse, som også opfylder vores behov for skrivebordsplads?



Hilsen Marie og Jesper