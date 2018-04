Hvordan får jeg plads til hjemmekontoret?

Kære Ivalo.

Jeg kan se at døren sidder i en væg, der går på skrå i forhold til væggen med skab og skriveplads. Det gør det endnu mere forstyrrende, når døren går op imod bordet, at det står der, men er ikke noget problem, når skabet flyttes nærmere.

Jeg synes nemlig, at du ved at flytte skabet, får en rigtig fin og uforstyrret skrivebordsplads i hjørnet imellem skab og skorsten, med rigtig god opbevaringsplads på nye hylder og så kan du skjule det hele med et let gardin, så der er ro og fred, når du skal sove.

Gardinet skal være et let stof, der kan parkeres på de 30 cm, som skorstenen fylder, så det ikke generer dig når du sidder ved bordet. Holder du både stol, bordplade, hylder og gardin i hvidt, vil det næsten ”forsvinde” i hjørnet.

Jeg ved ikke hvordan skabet slutter mod loft, men du kan enten montere en gardinstang foran på skabet eller på siden – det finder du ud af, hvad der fungerer bedst.

Du skal selvfølgelig huske at føre strøm bagom skabet til pc og bordlampe.

Imellem skabsside og dør kan der blive plads til strygebræt eller knager til tasker, alt efter dine behov og ønsker.

Mange hilsener Lone