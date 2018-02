Bliv inspireret af denne specialtilpassede garderobe

Kommoderne fra Ikea går nærmest i et med de kridhvide vægge og fungerer samtidig som natbord med ekstra opbevaring. Lampen er fra Mantis-serien, designet af Bernard Schottlander.

En garderobe med plads til alt

I dette soveværelse har ejeren fået en åben garderobe i bambus, som både er superpraktisk og æstetisk.

Man behøver ikke at have et kæmpestort soveværelse for at få et rum, der både skaber de optimale rammer for søvn – og dækker behovet for opbevaring. Her i den klassiske villa fra starten af 1900-tallet har ejeren fået et velfungerende soveværelse med en skræddersyet garderobeløsning fra norske Ask og Eng, som elegant strækker sig langs bagvæggen. Garderoben er i bambus, hvilket ikke er det allermest almindelige. Men netop det begejstrer hende.

– Se bare på disse greb, og på, hvordan de er fræset ind i bambussen, se lige den finish. Det er ganske unikt, siger hun, og dvæler længe ved de små håndlavede detaljer. Den åbne garderobeløsning er i hendes øjne helt genial.

– Som kvinde skal man have plads til alt fra kjoler og tasker til sko og lingeri. Og her har jeg plads til alt!

Hun trækker en skuffe ud, hvor bh-erne ligger på ræd og række, for at dokumentere sin påstand.