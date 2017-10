Small living | Multifunktionelle møbler til små rum

I Skovkvarteret er testhuset udstyret med en Puzzle Wall med integreret tre-personers bænk. Under bænken er der fleksible opbevaringsbokse med hjul. De har tynde hynder på toppen, så de er komfortable at sidde på. Tager man omvendt hynderne af, får man små rulleborde. Derudover kan væggens hylder nemt rykkes rundt på væggen. Og kigger du godt efter, vil du måske opdage, at der sidder en skammel omkring hver af de kvadratiske hylder på væggen, der også kan tages i brug, hvis behovet opstår. Det kaldes i den grad krydsfunktionelle møbler, og vi er imponerende over, at Puzzle Wall gør det muligt at bruge de samme kvadratmeter til så meget forskelligt. Fås i birkekrydsfiner, sort mdf og krydsfiner med hvid laminat, samt forskellige tekstiler og læder. Pris på forespørgsel, Tetris A/S.