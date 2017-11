Skab selv stilen: Noma-ejer René Redzepi

Asymmetrisk skærebræt

For at få køkkenets rustikke look kan der også blot tilføjes enkelte produkter til at skabe samme udtryk. Dette flotte skærebræt fra Ferm Living har det rette rå look og asymmetriske, kantede flader. Brættet er af massiv eg med en mørk, røget finish.

Måler 15 x 50 cm og koster 299 kr., Ferm Living.