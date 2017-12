Skab selv stilen fra denne måneds bolig

Hvilken type er du?

Jeg taler ofte om vigtigheden i at skabe en rød tråd i boligen – hvis man vel at mærke ønsker sig et harmonisk udtryk. Og en super god måde at få skabt denne berømte røde tråd, er ved at vælge samme gulve i flest mulige rum. Men man kan også gøre det ved at vælge ens eller matchende væg- og loftsfarver, eller noget så simpelt som at vælge samme gardiner i alle rum. Nogle mennesker har brug for en rolig indretning derhjemme, hvor der skal lades op. Andre har brug for, at der er knald på form og farve for at føle sig godt tilpas. Lad mig slå fast: Der findes ingen regler – det er blot vigtigt, at man mærker efter, hvilken type man selv er, inden man kaster sig ud i at indrette, vælge farve og materialer samt købe møbler. Har man det på samme måde som sin bedre halvdel, er det selvfølgelig langt at foretrække.

Herunder kan du se, hvordan du selv skaber stilen fra Månedens Bolig. Se selve boligen her.