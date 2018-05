Sådan styler du din vindueskarm

Opstilling

– Det er fantastisk, at jeg i min nye lejlighed har fået nogle store vindueskarme, som man kan sidde i. Men de er også oplagte til at style i.



Rent opstillingsmæssigt er jeg ikke så stor fan af at have én ting i midten og så ting ved siden af dem. Der er rigtig mange, der har det med at centrere – det er meget dansk at style på dén måde. Jeg er helt allergisk over for at centrere!



Friske blomster

– Friske blomster er noget, jeg altid gerne vil have i mit hjem, og jeg synes, de står fint i vinduet. Jeg bliver glad, når jeg kommer gående udefra og kigger ind til mig selv og ser de fine blomster.