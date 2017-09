Indretningsskolen: Sådan får du bedst kunst ind i dit eget hjem

Skulpturelle stilleben fra Oslo Design Fair

Et af de mest grundlæggende spørgsmål, når man taler om at indrette sig med kunst, er, om man skal købe af lyst eller gå efter den gode investering. Og svaret er enkelt, selv når man spørger store kunstsamlere. Kunst skal købes af lyst. I nutidens hjem har kunsten fået en voksende betydning, og det siger efterhånden mere om et menneske, hvad han eller hun har hængt op over sofaen, end hvilke bøger der er i reolen – selv om det nu også afslører en del. Kunst er samtidig en investering for livet. Et godt kunstværk holder ikke bare gennem generationer. Det skaber en unik stemning i hjemmet. Det fanger og fascinerer. Former, fuldender og afføder spørgsmål. Men hvor skal man begynde?

Samlernes forcer er, at deres øjne har konsumeret så store mængder af kunst, at de bliver eksperter i at se det nye og spændende. Og som begynder skal man få sig nogle oplevelser. Besøg de etablerede gallerier og kunsthandlere og brug fx vores kunstside her i magasinet hver måned til at finde inspiration. I første omgang handler det netop om at se – og museumsbesøg er med til at skærpe kunst-øjet. Kvalitet er vigtigt og hellere købe et lille værk af en kunstner, som holder kvalitetsmæssigt, end et stort af en døgnflue.

Et kunstværk tilfører ikke bare personlighed til hjemmet, det giver også omgivelserne en spændende taktilitet. Skulpturer tilfører fx dybde og sanselighed i et rum. Mens malerier, grafiske værker og anden billedkunst er med til at sætte stemningen. Tag rådene på disse sider med, næste gang du skal købe kunst.