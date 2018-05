Sådan spirer du din egen kartoffelplante

Kartofler er både billige og indeholder masser af c-vitaminer. Blandt andet derfor er de stadig én af danskernes favorit-spiser. Og faktisk kan du selv spire dine uspiste kartofler til en kartoffelplante, der kan levere endnu flere kartofler til dig og familien.

Det kræver en del jord at dyrke kartofler der kan forsyne en hel husholdning, men du kan også nøjes med blot at dyrke et par enkelte kartofler i en urtepotte.

Faktisk gør kartoflen det meste af arbejdet helt selv. En kartoffel der får lov at ligge et mørkt sted vil automatisk blive runken og vikle sig ind i sine egne spirer. Lægges den i en urtepotte med jord, vokser en fin grøn plante op. Det eneste du skal gøre at at vande, og måske ind imellem skubbe jorden op omkring stænglerne.

På kartoffelplanten er det kun dét, der gror under jorden, der er spiseligt. Den fine grønne plante i sig selv, skal man ikke sætte tænderne i.