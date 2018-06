Sådan opbevarer du dine krydderurter med stil

Svævende urter på rad og række

Denne løsning er optimal for dig, der gerne vil skabe et overblik over dine mange krydderurter. Skab en svævende og luftig effekt ved at hænge træ-hylderne over jorden. Bruger du de samme krukker, gør du det nemmere for dig selv, for så skal du lave samme størrelse huller i alle træhylderne.