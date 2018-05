Sådan forlænger du nemt sommeraftenen med hyggelig belysning

Skab stemning i haven om aftenen

Der er mange muligheder for udendørs belysning - det handler bare om at finde ud af, hvad der er rigtigt til netop dit uderum. Et godt råd er at skelne mellem den stemningsfulde belysning til de udeområder, hvor du opholder dig for at slappe af eller funktionelle lamper med mere målrettet belysning dér, hvor du har brug for mere lys.

Til udendørsbelysning kan du især gå efter disse typer belysning:

På terrassen kan væglamper være et godt valg, der giver dig et fint lys til det område, du opholder dig på. Hvis du indretter haven med standerlamper langs hækken eller et spot op af et træ giver dig en stemningsfyldt belysning i hele haven, som du også kan nyde indefra på dage, hvor vejret ikke indbyder til at sidde udenfor.

Find ud af, hvad du har behov for - og hvad du har mest lyst til. Vi gør så meget ud af indretningen i hjemmet, og dit uderum fortjener også lidt kærlighed, der gør det til et rart sted at opholde sig om aftenen – det er jo dér, vi har tiden til det.