Pink sci-fi inspireret klaver skaber omtale

Som taget ud af en science fiction film, står klaveret i sin stærke farve og kræver opmærksomheden fra forbipasserende.

Uanset om du er vild med dette kunstværk i form af et møbel, eller ej, så vil det med garanti sætte tanker og samtaler i gang.

Visionen fra designeren Dio Davies var, at klaveret skulle beholde sin smukke klassiske form, og gemme de digitale funktioner væk. Klaveret kan, som billederne viser, nemlig ved et tryk på en kontakt, lyse op i en pink farve der for alvor giver kant. Videre kan klaveret spille af sig selv, da der er sat en iPod til, som spiller smukke klaverstykker.