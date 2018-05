Lysende nyheder fra nyt dansk brand

De fire nye kollektioner

Nuura har netop lanceret deres første fire kollektioner – "Anoli", "Blossi", "Liila" og "Miira" – som medejer Sofie Refer har designet.



Kendetegnet for lamperne er et nordisk, enkelt og moderne design. Priser fra 1.799 kr.



Vil du se et udvalg af Nuuras lamper, kan du blandt andet opleve dem på cocktailbaren Brønnum i København. Læs mere om Nuura her.