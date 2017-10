Vi har samlet en masse gode steder, hvor du kan finde alt fra børnemøbler og indretnings nips til havemøbler og køkkenudstyr.

Der er lagersalg året rundt, og de er til at finde i både København, Odense, Aarhus, Herning - og alle andre steder i landet.

I vores guide finder du pop-up lagersalg forskellige steder i landet, og nederst i artiklen finder du en oversigt over de faste lagersalg.

Siden bliver opdateret løbende, og er der et lagersalg, som ikke er på listen, men du mener vi burde have med? Så send os endelig et tip.