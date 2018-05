Hvordan indretter jeg mit arbejdsværelse?

Hej BO BEDRE



Jeg kunne godt trænge til nogle råd angående indretning af mit arbejdsværelse. Huset er et 70'er-parcelhus, så der er lavt til loftet.



Der er udfordringer med at vide, hvor stort et bord jeg kan have i værelset. Jeg har tømt rummet nu, men har haft det fyldt med stigereoler: med bredde på hhv. 80 og 100 cm. De kan sættes i vinkel med koblings-stykker fra den ene til den anden, der giver 40 cm mere. Dvs. jeg kan have reol langs hele øst-endevæg 100+40 cm, der støder op til reol der står op ad sydvæggen. Den når næsten skabsdørene. (Jeg har buede reolhylder, der runder af mod skabsdøre. Hvor stor en bordplade vil I anbefale?)



Jeg kunne også lave en 100 cm reol på vestvæggen og en 80 cm på sydvæggen, så er der 140 cm til et skrivebord stående op ad østvæggen og reolen. Er det et problem, at vinduet er mod nord?



Jeg skal have et elektrisk hæve-sænkebord, men mange hæve-sænkeborde er 100 cm bredde – og det går jo ikke.



Tapetet tager jeg ned og sætter filt op. Også loftet får filt, så man ikke ser de felter, der er i loftet. Har I et forslag til en ny hvid farve, der ikke virker nusset beige?



Og har I et forslag til at løse mit problem med, at jeg gerne vil have billeder på væggen – men ikke vil slå søm i væggen? Noget pænt, der ikke bare er en gardinstang i loftet. Der er en skyggeliste i loftet – den kunne erstattes af noget, der kunne bære malerier. Bør jeg købe ny reoler? Måske bare én, der kun er 30 cm dyb. Jeg vil gerne have et moderne, minimalistisk look på trods af de mange bøger og kassetter med blade i.



Mange hilsner Eva Fredtoft