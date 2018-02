Vil du forkæle din chokolade – og dig selv?

Uanset om man er passioneret chokoladeelsker, eller blot nyder en lille lækkerbisken i ny og næ, må der være udbredt enighed om, at disse mini-piedestaler fra Akikokenmade er et musthave. De meget smukt forarbejdede træ-forhøjninger er små kunstværker i sig selv, og når de "monteres" med et lækkert stykke chokolade, bliver det en lille udstilling af forfinet nydelse. Næsten i stil med en japansk te-ceremoni.

Chokolade som nydelse og dekoration

Og det er måske ikke helt ved siden af. I hvert fald er den ene af design- og møbelsnedkerduoen Akikokenmade, der består af Akiko Kueahata og Ken Winther, fra netop Japan. De to, som også danner par privat, bor i en ville nord for København, hvor de både har deres hjem og værksted.

De små chokolade-piedestaler koster 280 kr. pr. stk. og kan bestilles på Akikokenmades hjemmeside.