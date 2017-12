"Vi tegnede og byggede selv vores køkken helt fra bunden"

– Krydsfinér er et dejligt nemt materiale at arbejde med. Det er til at betale – og skære – og snittet mellem lagene er flot og designmæssigt anvendeligt, forklarer hun.

Kogeøen mellem arbejdspladsen i køkkenet og spiseafdelingen har dobbelt limet bordplade, øverst er et lag kompaktlaminat. Ideen var, at børnene kunne sidde her, lave lektier eller lege, mens forældrene havde gang i gryderne.

Der var en del praktiske overvejelser undervejs i byggeprocessen, blandt andet begrænset plads, hensyntagen til husets bærende vægge og et hul i muren mellem to rum til køleskab og ovn. Men så er det godt, man kan tænke ud af boksen. I soklen har Liv Ridder Storgaard fx bygget skjulte og praktiske skuffer og integreret emfanget i loftet, skjult i en kasse. Selvbyggerhænderne har hun med sig fra arkitektskolen.

– Der var et træværksted, og her fik jeg en forståelse for materialerne, men jeg har lært mig selv at bruge maskinerne. Fordybelsen i og kælen for detaljerne er feinschmeckeri for mig. Og det er en forudsætning at have det rigtige værktøj, siger hun.