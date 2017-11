Sarte farver og gyldne metaller – se Reforms nye køkken

Det danske køkkenfirma Reform har fortsat stor succes med deres strategi om at alliere sig med fx kendte designere. Senest har de i samarbejde med Christina Meyer Bengtsson, som er gift med kokken og iværksætteren Claus Meyer, skabt et nyt køkken i friske farver.

– Jeg er helt vild med farver, og jeg forestiller mig køkkenet som et, hvor farver og materialer bruges sammen. Jeg vil være ked af det, hvis der er nogen, der kun vælger den ene farve, forklarer Christina Meyer Bengtsson.

Hun bor for tiden i New York med manden Claus Meyer, hvor han har åbnet flere spisesteder, og det var her, projektet med Reform fik luft under vingerne. Christina Meyer Bengtsson forklarer, at hun mødtes med stifterne af Reform, Michael Andersen og Jeppe Christensen, i forskellige sammenhænge, og efterhånden blev de enige om at lave noget sammen.

Parterne blev hurtigt enige om, at overskuddet fra salget af køkkenet skal gå til et velgørende projekt, Brownsville Community Culinary Centre, som giver beboerne i et udsat område mulighed for at købe sund og nærende mad til en fornuftig pris. Samtidig oplæres unge fra området i madlavning, som de kan bruge til at få et arbejde senere.

