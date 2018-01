NU skal det ske – udskift lamperne i køkkenet!

Er du til den rolige hvide farve, eller måske noget med mere spræl i? Denne fine lampe findes i hvid, men også blå, grøn og pink. Der er noget for enhver smag. Lampen er designet af Ib Antoni for Le Klint, og vil med sikkerhed give et flot lys over køkkenbordet.

H: 25 cm, Ø: 30 cm., 2999,00 kr., Le Klint.