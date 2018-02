Nostalgisk madværksted i moderne farve

Frame-køkkenet fra Tvis med enkle rammelåger passer ind i landstilen i den fine, gamle patriciervilla.

Efter en gennemgribende renovering af deres villa, har Lone og Jørgen skabt et køkken, hvor sæsonens store farvetendens forenes med en klassisk og nostalgisk køkkenindretning, der giver plads til Lones store passion for madlavning.

Den klassiske, røde patriciervilla er oprindelig tegnet og opført i 1929 efter principperne for Bedre Byggeskik – et regelsæt, som i sin tid havde til formål at sikre et ensartet og godt byggeri over hele Danmark. Siden har skiftende ejere ført den igennem flere årtier, men nu er villaen ført tilbage til den oprindelige byggestil.