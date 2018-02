Messing-køkken vinder prestigefuld pris

Udvalgt blandt 600 køkkener

Prisen, som Form 45 har vundet, hedder Archiproducts Design Award, som bliver uddelt af en jury bestående af 60 designere, arkitekter og bolig-fotografer fra hele verden. De skulle vælge mellem mere end 600 køkkendesign, og endte altså med at vælge Form 45 som et af de to flotteste køkkener blandt de indstillede.

– Det er en stor hæder, at køkkenet får en international designpris. I Multiform har vi arbejdet på køkkenet i årevis, før vi var helt tilfredse. Prisen vidner om, at andre også anerkender de kvaliteter, som vi gik efter at få frem. Et Form 45 bliver bare endnu smukkere, når køkkenet får tilført messing, siger Henrik Witt, som har designet køkkenet.