Le Creuset præsenterer deres nye, feminine farve

Le Creuset i pink

"Think pink!" synger kvinder i gigantiske, lyserøde kjoler i filmen "Funny Face" fra 1957 med bedårende Audrey Hepburn i hovedrollen. Og det er jo slet ikke til at stå for.



Det samme kan man sige, om den nye forårskollektion fra Le Creuset. Her tænker man også "pink" – og som Audrey Hepburn er den heller ikke til at stå for. Kollektionen består af en række kendte klassikere fra Le Creuset, men der er også nyheder i blandt.

Se med herunder – om ikke andet, så fordi billederne er så fine.