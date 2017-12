Kom med indenfor: Adam Aamanns private madværksted

Godt håndværk, konstant udvikling og et skarpt øje for det, der kommer på brødet. Kok, restauratør, kogebogsforfatter og TV-vært Adam Aamann er blevet symbol på dansk smørrebrød og har i den grad været med til at sætte København på det gastronomiske verdenskort, som både danskere og internationale tilrejsende har forelsket sig i. Vi har besøgt ham hjemme i hans helt private madværksted.

Et køkken skal bruges og ikke kun stå til udstilling

– Drop vinkøleskabet og de køkkenmaskiner, der kunne være fede at bruge en gang om måneden, køb to gode knive til et par tusind kroner stykket, og brug så ellers pengene på god vin og nogle ordentlige råvarer, siger Adam Aamann. Med en mobiltelefon i den ene hånd og et forsøg på at holde styr på to særdeles aktive hunde med den anden byder den travle kok, kogebogsforfatter, vært på DR-programmet Madmagasinet velkommen til sit og familiens helt private madværksted. Selv om han i skrivende stund har nok at gøre med renoveringen af sin nye restaurant Aamanns 1921 et par uger inden åbningen.

– Alt for mange mennesker bruger ufattelig mange penge på at indrette det helt rigtige køkken og kan ironisk nok ikke finde ud af at lave mad. Pengene er brugt, og der er kun råd til middelmådige ingredienser i den daglige madlavning i stedet for at prioritere det bedste af jordens og havets råvarer, siger han.

– Et køkken skal kunne tåle at blive brugt, det er ikke en udstilling. Det kan ikke nytte noget, at man er oversart for pletter på den dyre marmor, fedtede fingeraftryk på lågerne eller ridser i lakken.

Hans eget køkken er hjertet og samlingspunkt i den klassiske villa fra 1855. I åben forlængelse af spisestuen med direkte udgang til haven kan familien og gæster følge med i, hvad der foregår under madlavningen.

– Da vi overtog huset her som et håndværkertilbud, var det med et nyt, kedeligt køkken. Vi rev alt væk, så kun de oprindelige rammer var tilbage, selv om de var ved at falde fra hinanden. Men jeg kan godt lide, at tingene har historie, siger Adam Aamann, som valgte en snedker fra Jylland til at skabe køkkenet på mål. Væggene er beklædt med blanke metro-fliser, og lamper fra Lampe Gras lyser ned på arbejdsbordet.