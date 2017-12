Køkken med harmoniske kontraster

Bordpladen i samme røgede ege-finish som resten af øen stikker ud over basen og skaber siddepladser på alle tre sider. Der er rigeligt med plads til, at venner og familie kan holde kokkene med selskab. De skulpturelle lamper er designet af Michael Anastassiades for Flos.



Smuk kombination af kvalitet og design

I et murstenshus fra 1947 spiller en elegant ø i røget eg hovedrollen i køkkenet. Ejerne totalrenoverede boligen, da de købte den for lidt over et år siden. Det, som før var en stor stue, er nu blevet forvandlet til en social køkkenzone.

– Vi er mere i køkkenet end i stuen, og vi har altid ønsket os et socialt køkken med en ø, som man kan bevæge sig rundt om, fortæller ejerne af hjemmet i Oslo.

Køkkenet er et Form 02-køkken fra Multiform. Det halve af køkkenøen er designet som en bar-løsning med en bordplade i røget eg, som matcher skuffefronterne. Den anden halvdel består af en kogeplade og en stålplade, hvor man kan sætte varme ting fra sig. Langs væggene står højskabe og et køkkenbord med hvidlakerede fronter. Køkkenbordet er udstyret med bordplade i hvid corian.

– Det var kombinationen af kvalitet og design, som gjorde, at vi valgte akkurat dette køkken. Der findes mange køkkener med fint design, og vi så på flere alternativer, men Multiform har de her tynde, fine sidestykker, som næsten svæver uden på køkkenet.