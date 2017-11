Gaveideer til madentusiasten: Køkkengrej med livstidsgaranti

Den runde, emaljerede gryde er alsidig

En rund, emaljeret gryde er en alsidig ven at have i sit køkken. Le Creusets støbejernsgryde er siden 1925 blevet fremstillet i højeste kvalitet på Le Creusets eget støberi i Frankrig. Støbejern er kendt for at være et af de bedste materialer til madlavning, da varmen fordeles jævnt og ensartet i gryden. Dette gør den ideel til eksempelvis simreretter eller grydebrød.