Få MasterChef-dommerens egne køkken-tips

David Johansen har en Michelin-stjerne i bagagen og et cv, der tæller mange af Københavns førende restauranter. Privat kan han godt lide, når tingene er levende og fortæller en historie. Derfor er det oprindelige snedkerkøkken hjemme i rækkehuset bevaret og sat i stand.

Kokkekøkken med nærvær

Der er ikke forskel på at tilberede en hummer og en omgang boller i karry. Begge dele er lige interessant – og sjovt at lave, mener David Johansen, der her viser sit private køkken frem. Han har været Michelin-kok på Kokkeriet i 10 år. Han har arbejdet på Restaurant Kong Hans Kælder, Restaurant Premise, nu AOC, og TyvenKokkenHansKoneOgHendesElsker og har også været dommer i TV-programmet Masterchef gennem mere end 50 programmer. Nu anvendes fagligheden fra restaurationsverdenen også som gastronomisk udviklingschef for Løgismose/Meyers, hvor han blandt andet er med til at sætte den gastronomiske linje, udfordre det eksisterende sortiment og sætte et højt niveau på kvaliteten. Men i hans eget køkken har han et lidt andet fokus.

– Jeg kan godt lide kontrasten mellem Michelin-køkkenet og mit køkken herhjemme, hvor vi kobler fuldstændigt af. Vores private verden er ikke så strømlinet. Vi kan godt lide, at tingene har en historie, at de lever. Træet må godt have en ridse, man skal kunne tåle, at ting går itu, især når man har små børn, siger David Johansen.