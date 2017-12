For evigt lyst asketræ

Her i Skandinavien har vi altid været glade for lyst træ, og det har fået plads i mange hjem i form af møbler, gulve og køkkener. Med tiden vil de lyse træsorter tage farve fra dagslyset og blive mørkere og i nogle tilfælde mere gullige, og det har der tidligere ikke været meget at gøre ved. Men nu er Kvik begyndt at dække askefineren på lågerne i deres køkken, Tinta Wood, med en helt særlig lak. Lakken indeholder et UV-filter, som blokerer for solens stråler, så lågen kan beholde sit naturlige, lyse ydre. Her ses køkkenet Tinta Wood med skabslåger i ask og skuffer med hvide fronter.