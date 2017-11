Hos tv-kokken Timm Vladimir er køkkenet indrettet i en gammel herskabsstue. Her forenes industrielle elementer i et enkelt design. I Timms køkken er stilen rå. Her dominerer professionelt udstyr og rustikke detajler. Bagvæggen er malet med tavlelak, så der er plads til opskifter og pludselige ideer, når Timm er i køkkenet. Se her, hvordan du selv får stilen.

© Kennet Havgaard