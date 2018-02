Derfor hitter det hvide køkken stadig

Det er ikke kun køkkenets udtryk, der spiller ind, men i særdeleshed også prisen. Ikke at et hvidt køkken pr. automatik er billigere, når pengene skal på bordet, men fordi det hvide køkken sikrer en tidløs stil, der ikke akut skal kasseres, når moden skifter.



Det er dog ikke udelukkende med et salg for øje, at et hvidt køkken kan være en fornuftig investering. De fleste boligejere vil kraftigt overveje, om de risikerer at blive træt af den pågældende stil om tre, fire eller fem år. Et nyt køkken er en stor udgift, og skal man skifte i takt med tidens trend, bliver det en dyr fornøjelse. Blandt andet derfor er hvidt stadig et hit.

Så lad os slå fast, at hvide køkkener er andet og mere end højglans og grebsfri låger. Der findes et utal af varianter, hvor materialet eller nuancerne giver et forfriskende pift. Hvidt kan også være rustikt, og med de rigtige greb kan man sagtens tilføre sit hvide køkken sjæl og personlighed. Bliv inspireret og find dit nye køkken på AUBOs køkkenside.