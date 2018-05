Vores køkken: Fra 50'erne til i dag

Historien om køkkenet er historien om os selv

En rejse gennem seks årtiers køkkenhistorie er ikke blot en teknologisk udviklingsrejse, det er også en antropologisk rejse, der fortæller historien om samfundets udvikling og os selv. Vi går køkkenvejen tilbage til, da mor og mormor var unge, og far tog skeen i den anden hånd.

Historien om ”køkkenet” går måske et par millioner år tilbage – tilbage til den tid, hvor mennesket tæmmede ilden og satte sig omkring bålet for at tilberede maden – en ændring i adfærd, som ifølge antropologer har været med til at forme os som art og måske ligefrem været en afgørende faktor for, at mennesket har den position på kloden, som vi har i dag.

I denne artikel skruer vi dog tiden et par millioner år frem for at se på, hvordan vores madværksted har ændret sig gennem de seneste seks årtier – nærmere betegnet de 60 år, hvor BO BEDRE har registreret – og ikke mindst: været med til at sætte dagsordenen for – moderne boligindretning. Men først lige en prolog, som giver en forståelse af det køkken, vi kender i dag: I starten af 1900-tallet var køkkenet nemlig ikke et sted, hvor familielivet udspillede sig. Det var et arbejdssted for tjenestefolk og derfor placeret i villaernes kældre eller ud mod baggården i byernes herskabslejligheder – langt fra spisestuen, hvor man gerne så sig fri for mados og skramlen med gryder og potter. Køkkenerne var små, dog med en spiseplads til de tjenende ånder.

Industrialiseringen i 1920’erne og 1930’erne betød, at det blev lidt vanskeligere at hyre tjenestefolk til køkkentjansen. Fabrikkerne betalte bedre, og de danske husmødre måtte selv overtage gryderne. Det sker i nye køkkener med mere fokus på funktion og hygiejne. Modernismens arkitekter foreskrev effektive arbejdsgange og materialer, der var lette at holde rene.

– Elektriciteten erstatter til dels gas og kul, men madlavning er stadig lavstatusarbejde, og det er lidt pinligt ikke at have råd til tjenestefolk. Derfor er køkkenet stadig et lidt bortgemt rum i huset, fortæller arkitekt Dorthe Due Theilade, der på de næste sider gennemgår køkkenhistorien.