Vinkøleskabe, som passer godt på din vinsamling

Vinkøleskabe har flere fordele

Er man en rigtig vinentusiast med en flot vinsamling, ved man sandsynligvis også, hvor vigtigt det er, at vinene bliver opbevaret ved den rette temperatur. Det klassiske valg er naturligvis en vinkælder – men det er jo ikke os alle, der bor et sted hvor det er en mulighed. Derfor er et vinkøleskab et godt alternativ.

De åbenlyse fordele ved et vinkøleskab er naturligvis, at man har fuldstændig kontrol over temperaturen. Mange vinkøleskabe kan desuden indstilles til at have forskellige temperaturer inde i skabet, så det passer til hvid- og rødvin. En anden fordel ved et vinkøleskab er imidlertid, at det ser ret flot ud, når flaskerne ligger linet op bag glas i et vinkølskab, der er bygget ind i væggen eller en køkkenø.

Vi har fundet tre firmaer, som har udviklet klimaskabe, som passer godt på din vinsamling.