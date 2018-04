Mød manden bag uno forms unikke jubilæumskøkken

En mindre revolution

Det uno form-køkken, som vi kender, med helt kvadratiske moduler og lamelskuffer, afspejler en stolt dansk designtradition med gode materialer, høj funktionalitet, godt håndværk og en visionær formgivning. Da Arne Munch i 1968 lancerede køkkenet, var det en mindre revolution. De kvadratiske moduler kunne sættes sammen efter behov, og med sit fleksible design gjorde han plads til individet.

I år er det 50 år siden, at Arne Munch tegnede det første uno form-køkken. Det markeres derfor med lanceringen af Reflect Kitchen, tegnet af den New York-baserede danske designer Søren Rose. Med Reflect Kitchen udfordrer han, ligesom Arne Munch gjorde det for 50 år siden, vores idé om, hvad et køkken kan og skal være. Køkkenet skiller sig ud fra mængden ved at bryde fronten op, hvilket skaber en ekstra dimension og giver køkkenet et særpræget udtryk. De kurvede flader på fronten reflekterer det lys, som falder ind i rummet, og skaber et levende design, som ændrer sin karakter, som lyset ændrer sig igennem dagen og som desuden påvirkes af det liv, som leves i køkkenet.