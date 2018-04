Se det spændende, sorte kube-køkken

Black box kunne være et passende navn til køkken-løsningen, som er designet af interiørarkitekt og møbeldesigner Nikki Butenschøn. Køkkenet er lavet som en sort kube, man kan kokkerere inde i. Boksens ene hjørne er bygget omkring en skorsten. Familien ville gerne have placeret en pizzaovn her, men det brød med konceptet, så pladsen blev brugt til hylder og skab i stedet.

Køkkenkuben

Da Jonas og Katinka skulle have nyt køkken, ville de tænke ud af boksen. Resultatet blev et køkken, der bogstaveligt talt ligger inde i en boks.

Det er lyst i Jonas og Katinkas loftslejlighed. Gulvet er hvidolieret, loftet hvidmalet, og tagbjælkerne hvide. Men i hjørnet af alrummet er det mørkt. Her står en stor, sort boks. Inde i den er familiens køkken.

– Det er, som om et rumskib er landet i stuen. Da jeg så tegningen, tænkte jeg, at det havde jeg aldrig selv fundet på, siger Jonas.

Familien har boet i loftslejligheden i over ti år, og da de endelig skulle udskifte deres vakkelvorne køkken, ønskede de en løsning ud over det sædvanlige. Ingen af de køkkenproducenter, de havde talt med, kom op med noget, som fangede dem. Derfor kontaktede de interiørarkitekt og møbeldesigner Nikki Butenschøn.

– Jeg så et stort, åbent køkken for mig, ligesom dem man ser på Pinterest, men det ville Nikki bryde med. Han mente, at køkkenet kunne være mere spændende og sjovt, så han fik lov til at designe det, fortæller Jonas.

Alt der hører til køkkenet, er sort; skabene, hylderne, bordpladen og gulvet. Det element, som fuldbyrder den kubelignende form, er loftet. Det havde sin pris. Inde i køkkenzonen er loftshøjden på sparsomme 240 cm – under minimumskravet for nye boliger.

– Det gjorde lidt ondt at sænke loftet, men fordi vi ellers har så meget plads, kan vi gøre det. Desuden synes jeg, at man mindst én gang i livet må gøre noget crazy, siger Jonas.

Og så vildt er det alligevel heller ikke. For selvom køkkenet har en stærk konceptuel karakter, er det stadig praktisk. Jonas pointerer, at køkkenet trods er alt lavet for at blive brugt af en almindelig norsk familie, ikke for at skinne i en messehal i Milano.

– Det var vigtigt, at køkkenet blev stort nok til, at madlavning kan være en social aktivitet. At lave mad sammen er noget af det hyggeligste, vi ved, fortæller Jonas.

Derfor er det store køkkenbord perfekt. Det er tilgængeligt fra tre sider, og der er plads til ti køkkenhjælpere. Når der virkelig er gang i køkkenet, står der folk både inde i og uden for boksen.