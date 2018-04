12 ting, der giver et råt look til køkkenet og spisebordet

Opvaskesæt fra Zone Denmark

Hold orden omkring vasken med dette opvaskesæt fra Zone Denmark. Du har måske set sættet før, men det har fået et brush-up og fås nu i matsort, ligesom opvaskebørsten nu kan stå selv, hvis man har brug for at stille den fra sig. Sættet består af opvaskebørste med udskifteligt børstehovede, sæbedispenser i keramik og mikrofiberklud, der er lavet uden brug af mikroplastic. Opbevaringsdelen er udført i ridse-modstandsdygtigt materiale og har et stativ til at hænge kluden på. 299 kr., Zone Denmark.